Кристоф Даум: "РФС должен быть счастлив, что у сборной такой тренер, как Черчесов"

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум в преддверии контрольного матча против сборной России подчеркнул, что подопечным Станислава Черчесова по силам преодолеть групповой турнир ЧМ-2018, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Поединок Россия – Румыния состоится завтра в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Отборочный матч между сборными Румынии и Дании пройдет без болельщиков. Вы согласны с этим решением?

– Это неприятная новость. Наши болельщики такого не заслужили. Да, есть группы фанатов, которых даже мне трудно назвать фанатами, но мы попытаемся найти решение. Когда я работал в Турции, на матч допустили детей и женщин, это было очень приятно. Думаю, что это выход.

– В 2018 году сборную России, судя по всему, будет тренировать ваш друг Станислав Черчесов. Верите в него?

– Верю. Помню, когда он был голкипером, мы думали, что он не закончит играть никогда. Но он завершил игровую карьеру и стал успешным тренером. Думаю, Российский футбольный союз должен быть счастлив, что у него есть такой тренер. Я верю, что он построит отличную команду и может преодолеть групповой этап чемпионата мира.

– Если Черчесова вдруг уволят, вы готовы возглавить сборную?

– Румынская федерация футбола не позволит мне тренировать две команды в 2018 году (улыбается).