Криштиану Роналду – в заявке "Реала" на матч с "Фиорентиной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч за трофей Сантьяго Бернабеу против "Фиорентины". В списке футболистов оказался нападающий Криштиану Роналду, который из-за дисквалификации пропустит еще три игры в чемпионате Испании.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Л. Зидан;

защитники – Карвахаль, Рамос, Начо, Марселу, Эрнандез, Хакими, Техеро, Эрнандо;

полузащитники – Кроос, Модрич, Каземиру, Льоренте, Лукас, Асенсио, Иско, Себальос, Родригес;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Бэйл.

Отметим, что матч "Реал" – "Фиорентина" состоится сегодня и начнется в 23.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.