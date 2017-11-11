Крис Коулман: "Франция - лучший соперник, с которым Уэльс когда-либо сталкивался"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман после поражения от Франции в товарищеском матче (0:2) отдал должное сопернику. Также он отметил, что французы могут выиграть чемпионат мира-2018.

- Это был сложный матч, у Франции хорошая команда, - цитирует L'Equipe Коулмана. - Морально нам было трудно после неудачи в отборочном турнира чемпионата мира-2018. Возможно, это лучший соперник, с которым мы когда-либо сталкивались. Это хорошо для нас. У Дидье Дешама трудная задача... У него так много вариантов, он выпускает на замену игроков, которые играют в Лиге чемпионов. Французы могут выиграть чемпионат мира, им просто нужно немного удачи.