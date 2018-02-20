"Краснодар" с разгромным счетом проиграл "Кристиансунну"

"Краснодар" в товарищеском матче на сборе в Марбелье уступил "Кристиансунну" со счетом 0:3. Следующую встречу краснодарцы проведут в четверг, 22 февраля, против "Русенборга".

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Кристиансунн" - 0:3 (0:1)

Голы: Стокке, 4 - с пенальти (0:1). Стокке, 54 (0:2). Диоп, 80 (0:3).

"Краснодар": Крицюк, Янбаев, Шишкин, Мартынович, Калинин (Сперцян, 46), Жоаузинью, Назаров, Вандерсон Масиэл (Кутовой, 62), Куражов, Иван, Котов.

Предупреждение: Котов, 71.

20 февраля. Марбелья. Стадион Dama de Noche.