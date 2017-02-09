"Краснодар" разгромил "Марбелью"

"Краснодар" в товарищеском матче на сборе в Испании разгромил "Марбелью" - 4:0. Голами отметились Александр Мартынович, Вячеслав Подберезкин, Налду и Федор Смолов. Все мячи были забиты во втором тайме.

Марбелья (Испания)

Товарищеский матч

"Марбелья" - "Краснодар" - 0:4 (0:0)

Голы: Мартынович, 67 (0:1). Подберезкин, 69 (0:2). Налду, 80 (0:3). Смолов, 90 (0:4).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Налду, Торбинский (Рамирес, 62), Газинский, Каборе (Лаборде, 62), Подберезкин (Жоаузинью, 75), Классон, Вандерсон (Фомин, 62), Смолов.

Судья: Дельгадо (Испания).

9 февраля. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella". 50 зрителей.