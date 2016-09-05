Краснодар разгромил дубль, Мамаев отличился голом

"Краснодар" в контрольном поединке, который прошел на базе "Четук", разгромил "Краснодар-2" - 6:1. В первом тайме дубль оформил нападающий основной команды Ари, забив на 13й и 26-й минуте. До перерыва голами также отличились полузащитники Павел Мамаев и Рикардо Лаборде.

После перерыва Александр Моргунов сократил разрыв в счете на 47 минуте - 4:1. Но спустя несколько минут автогол Артема Голубева укрепил преимущество основной команды. Последним взятием ворот в поединке стал гол нападающего Дмитрия Бакая, игравшего в этом матче за основную команду.