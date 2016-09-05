23:34 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Краснодар разгромил дубль, Мамаев отличился голом

0
0
0

"Краснодар" в контрольном поединке, который прошел на базе "Четук", разгромил "Краснодар-2" - 6:1. В первом тайме дубль оформил нападающий основной команды Ари, забив на 13й и 26-й минуте. До перерыва голами также отличились полузащитники Павел Мамаев и Рикардо Лаборде.

После перерыва Александр Моргунов сократил разрыв в счете на 47 минуте - 4:1. Но спустя несколько минут автогол Артема Голубева укрепил преимущество основной команды. Последним взятием ворот в поединке стал гол нападающего Дмитрия Бакая, игравшего в этом матче за основную команду.

0
0
0

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ