"Краснодар" обыграл "Хэнань Цзянье"

На сборе в Абу-Даби "Краснодар" в товарищеском матче переиграл "Хэнань Цзянье" – 1:0. Единственный гол в матче с передачи полузащитника Владимира Быстрова забил защитник Василий Черов, выступающий за "Краснодар-2".

Следующий товарищеский матч на зимнем сборе в Абу-Даби "быки" сыграют в среду, 25 января, с узбекским "Пахтакором".

Товарищеский матч

"Краснодар" – "Хэнань Цзянье" – 1:0 (0:0)

Гол: Черов, 51 (1:0).

"Краснодар": Синицын (Адамов, 45), Калешин (Налду, 45), Гранквист (Гогличидзе, 45), Мартынович (Черов, 45), Рамирес (Назаров, 45), Торбинский (Быстров, 45), Газинский (Моргунов, 45), Перейра (Фомин, 45), Окриашвили (Жигулев, 45), Смолов (Комличенко, 45), Ари (Вандерсон, 45).

Предупреждения: Перейра, 39. Окриашвили, 45.

22 января. Абу-Даби. Стадион "Nyuabudhabi".