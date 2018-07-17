"Краснодар" объявил состав на контрольный матч с "Оренбургом". С первых минут встречу начнет новичок команды защитник Урош Спаич.
Состав "Краснодара": Синицын - Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров - Перейра, Каборе, Жигулев, Стоцкий, Мамаев - Вандерсон.
Через час в Австрии начинаем контрольный матч #КраснодарОренбург!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 июля 2018 г.
В стартовом составе дебютирует Урош Спайич! А капитан - Шарль Каборе!
В запасе у "горожан": Латышонок (В), Мартынов, Шишкин, Калинин, Черников, Окриашвили pic.twitter.com/79eznvds78