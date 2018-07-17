18:12 | Футбол — Товарищеские матчи

"Краснодар" объявил состав на контрольный матч с "Оренбургом"


"Краснодар" объявил состав на контрольный матч с "Оренбургом". С первых минут встречу начнет новичок команды защитник Урош Спаич.

Состав "Краснодара": Синицын - Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров - Перейра, Каборе, Жигулев, Стоцкий, Мамаев - Вандерсон.

 

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