"Краснодар" объявил состав на контрольный матч с "Оренбургом"

Через час в Австрии начинаем контрольный матч #КраснодарОренбург!



В стартовом составе дебютирует Урош Спайич! А капитан - Шарль Каборе!



В запасе у "горожан": Латышонок (В), Мартынов, Шишкин, Калинин, Черников, Окриашвили pic.twitter.com/79eznvds78