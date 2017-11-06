Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер прибыл в расположение сборной Аргентины в Москве. Хавбек получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против России и Нигерии.

Отметим, что в Москву также прибыли еще три других футболиста "Зенита" - Эмануэль Маммана, Эмилиано Ригони и Леандро Паредес.

Напомним, что Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы 14 ноября сыграют с Нигерией в Краснодаре.

Месси прилетел в Москву // Сборная Аргентины отправилась на тренировку в усеченном составе // Сборная России поприветствовала Аргентину в Москве // 15 игроков сборной Аргентины провели тренировку в Москве