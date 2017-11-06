Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер прибыл в расположение сборной Аргентины в Москве. Хавбек получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против России и Нигерии.
Отметим, что в Москву также прибыли еще три других футболиста "Зенита" - Эмануэль Маммана, Эмилиано Ригони и Леандро Паредес.
Напомним, что Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы 14 ноября сыграют с Нигерией в Краснодаре.
[SELECCIÓN MAYOR] Los jugadores del @zenit_spb Mammana, Kranevitter, Paredes y Rigoni ya se encuentran en #Moscú 🇷🇺. pic.twitter.com/gNMp79kCiT– Selección Argentina (@Argentina) 6 ноября 2017 г.
Месси прилетел в Москву // Сборная Аргентины отправилась на тренировку в усеченном составе // Сборная России поприветствовала Аргентину в Москве // 15 игроков сборной Аргентины провели тренировку в Москве
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