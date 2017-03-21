18:33 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Кот-д'Ивуар прилетит в Краснодар 22 марта

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Сборная Кот-д'Ивуара прилетит в Краснодар на товарищеский матч против России 22 марта, сообщает официальный сайт РФС. В тот же день на поле академии "Краснодара" пройдет тренировка команды, а 23-го в пресс-центре стадиона пройдет пресс-конференция с участием главного тренера Ибраима Камары и одного из игроков ивуарийцев. После этого команда проведет еще одно занятие, первые 15 минут которого будут открыты для прессы. 

 
16 марта. Манчестер. "Манчестер Юнайтед" – "Ростов" – 1:0. Ивуарийский защитник "МЮ" Эрик БАЙИ против форварда "Ростова" Дмитрия ПОЛОЗА."Слоны" едут в Россию с временным тренером

Матч Россия - Кот-д'Ивуар состоится 24 марта. В поединке не примут участия изначально вызванные в сборную защитник  Серж Орье и хавбек Жан-Микаэль Сери.

Состав сборной Кот-д'Ивуара выглядит следующим образом: вратари - Сильвен Гбоуо ("Мазембе", ДР Конго), Бадра Али Сангаре ("Танда"), Абдуль Карим Сиссе ("Ганьоа"); защитники - Мамаду Багайоко ("Сент-Труйден", Бельгия), Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Абдулай Бамба ("Анже", Франция), Симон Дели ("Славия" Пр, Чехия), Вильфрид Канон ("АДО Ден Хаг", Голландия), Адама Траоре ("Базель", Швейцария), Шейк Комара (АФАД); полузащитники - Шейк Дукуре ("Метц", Франция), Куасси Эбуэ ("Селтик", Шотландия), Франк Кессье ("Аталанта", Италия), Жоффруа Сере Дье ("Базель", Швейцария), Мусса Коне ("Чезена", Италия); нападающие - Джованни Сьо ("Ренн", Франция), Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас", Англия), Николя Пепе ("Анже", Франция), Жонатан Коджья ("Астон Вилла", Англия), Сирьяк Гои Би ("Фулхэм", Англия), Роже Ассале ("Янг Бойз", Швейцария).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86079.html

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