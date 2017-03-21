Кот-д'Ивуар прилетит в Краснодар 22 марта

Сборная Кот-д'Ивуара прилетит в Краснодар на товарищеский матч против России 22 марта, сообщает официальный сайт РФС. В тот же день на поле академии "Краснодара" пройдет тренировка команды, а 23-го в пресс-центре стадиона пройдет пресс-конференция с участием главного тренера Ибраима Камары и одного из игроков ивуарийцев. После этого команда проведет еще одно занятие, первые 15 минут которого будут открыты для прессы.

Матч Россия - Кот-д'Ивуар состоится 24 марта. В поединке не примут участия изначально вызванные в сборную защитник Серж Орье и хавбек Жан-Микаэль Сери.

Состав сборной Кот-д'Ивуара выглядит следующим образом: вратари - Сильвен Гбоуо ("Мазембе", ДР Конго), Бадра Али Сангаре ("Танда"), Абдуль Карим Сиссе ("Ганьоа"); защитники - Мамаду Багайоко ("Сент-Труйден", Бельгия), Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Абдулай Бамба ("Анже", Франция), Симон Дели ("Славия" Пр, Чехия), Вильфрид Канон ("АДО Ден Хаг", Голландия), Адама Траоре ("Базель", Швейцария), Шейк Комара (АФАД); полузащитники - Шейк Дукуре ("Метц", Франция), Куасси Эбуэ ("Селтик", Шотландия), Франк Кессье ("Аталанта", Италия), Жоффруа Сере Дье ("Базель", Швейцария), Мусса Коне ("Чезена", Италия); нападающие - Джованни Сьо ("Ренн", Франция), Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас", Англия), Николя Пепе ("Анже", Франция), Жонатан Коджья ("Астон Вилла", Англия), Сирьяк Гои Би ("Фулхэм", Англия), Роже Ассале ("Янг Бойз", Швейцария).