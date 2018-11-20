Корея в Австралии разгромила Узбекистан с Шомуродовым

Корея разгромила Узбекистан в товарищеском матче - 4:0. В составе узбекской команды появились нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов, хавбек "Анжи" Достонбек Хамдамов, а также бывший форвард ряда российских клубов Марат Бикмаев.

Товарищеский матч

Узбекистан - Корея - 0:4 (0:2)

Голы: Нам Тэ Хи, 9 (0:1). Хван Ый Джо, 24 (0:2). Мун Сон Мин, 70 (0:3). Сук Хюн Джун, 82 (0:4).

Узбекистан: Нестеров, Тухтаходжаев, Исмаилов, Шорахмедов, Зотеев, Сидиков (Алибаев, 64), Шукуров, Хамробеков, Хамдамов (Гафуров, 74), Тургунбаев (Бикмаев, 46), Шомуродов.

Корея: Чо Хен У, Ким Ен Гвон (Квон Ген Вон, 63), Пак Чу Хо (Хон Чхоль, 76), Ли Ен, Чон Сын Хен (Пак Джи Су, 82), Ли Чхон Ен (Ли Джин Хен, 76), Нам Тэ Хи (Мун Сон Мин, 52), Чу Се Джон, Хван Ин Бом, Хван Ый Джо (Сук Хюн Джун, 70), На Сан Хо.