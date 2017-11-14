Корея сыграла вничью с Сербией, Иванович провел 100-й матч

Сборная Кореи сыграла вничью с Сербией (1:1) в товарищеском матче. На гол нападающего сербов Адема Ляича корейцы ответили мячом Ку Джа Чхоля с пенальти.

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович провел 100-ю встречу в составе национальной команды. Он появился на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

Напомним, ранее Корея и Сербия пробились в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

Товарищеские матчи

Сборные

Корея – Сербия – 1:1 (0:0)

Голы: Ляич, 59 (0:1). Ку Джа Чхоль, 62 – с пенальти (1:1).

Сербия: Стойкович (Дмитрович, 46), Иванович (Велькович, 68), Рукавина, Обрадович, Вукович, Живкович, Груич (Коларов, 46), Милинкович-Савич (Гачинович, 74), Максимович (Радоньич, 46), Прийович, Ляич.

14 ноября. Ульсан. Стадион "Munsu Football Stadium