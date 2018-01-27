Сборная Кореи одержала победу над Молдавией в товарищеском матче. Единственый мяч провел Ким Син Ук. В составе молдаван появился бывший голкипер "Рубина", "Волгаря", "Томи" и "Мордовии" Илья Чебану. Его заменил во втором тайме экс-вратарь "Крыльев Советов" Николай Каланча.
Товарищеский матч
Корея - Молдавия - 1:0 (0:0)
Гол: Ким Син Ук, 67.
s10egigloblgp0kr
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:09
баламошка
Когда уже Северная Корея победит поганую СШУ.
18:54