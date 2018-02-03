Корея победила Латвию, Ким Син Ук забил седьмой гол в шести последних матчах за сборную

Сборная Кореи победила Латвию в товарищеском матче - 1:0. Единственный мяч провел 29-летний нападающий "Чонбук Моторз" Ким Син Ук. Для форварда это седьмой гол в последних шести играх за национальную команду. При этом в предыдущих 37 встречах он отличился лишь дважды.

Товарищеский матч

Корея - Латвия - 1:0 (1:0)

Гол: Ким Син Ук, 33.

Латвия: Икстенс, Фрейманис, Ягодинский, Ошс, Колесов, Индранс (Иванов, 76), Казачок (Стуглис, 78), Торрес (Эмсис, 63), Хмиз, Юрковскис, Гаурачс (Федоров, 46).

Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су (Хон Чхоль, 67), Чон Сын Хен, Ким Мин Джэ, Ко Е Хан (Ким Тхэ Хван, 89), Ли Джэ Сон, Ли Сон Ки (Сон Джун Хо, 89), Чон У Ен (Ким Сон Чон, 67), Ли Чан Дон (Ким Сон Дэ, 89), Ли Гын Хо (Чин Сон Ук, 89), Ким Син Ук.

Судья: Али Палабыйык.

3 февраля. Анталья. Стадион "Mardan stadium".