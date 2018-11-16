01:15 | Футбол — Товарищеские матчи

Константин Рауш - о забрасывании его фанатами: "Ничего такого"

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Защитник сборной России Константин Рауш после поражения от Германии в товарищеском матче (0:3) отметил, что не видит большой проблемы в том, что фанаты забросали его бумагой. Игрок был готов к подобному.

– Ничего страшного. Я давно играю, знал, что может быть такое. Там были только бумажки – ничего такого, - сказал Рауш в эфире "Матч ТВ". - Самое главное, чтобы в матче в Стокгольме показали очень хороший футбол. Нужно быстро переключиться на игру со шведами и все будет хорошо.

Рауша забросали бумагой в Лейпциге. Не простили отъезд в Россию?

Германия - Россия

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