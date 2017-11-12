Константин Рауш: "Большое удовольствие сыграть против Месси"

Защитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) в своем Инстаграме поделился впечатлениями от игры против нападающего Лионеля Месси. Игрок "Кельна" написал следующее: "Большое удовольствие повстречаться с лучшим игроком мира и попытаться поймать его. Продолжаем работать".

Напомним, что на 49-й минутевстречи Месси выскочил на рандеву с Игорем Акинфеевым и перебросил вышедшего навстречу голкипера. Но подбежавший Рауш вынес мяч из пустых ворот.