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Константин Рауш: "Большое удовольствие сыграть против Месси"


Защитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) в своем Инстаграме поделился впечатлениями от игры против нападающего Лионеля Месси. Игрок "Кельна" написал следующее: "Большое удовольствие повстречаться с лучшим игроком мира и попытаться поймать его. Продолжаем работать". 

Напомним, что на 49-й минутевстречи Месси выскочил на рандеву с Игорем Акинфеевым и перебросил вышедшего навстречу голкипера. Но подбежавший Рауш вынес мяч из пустых ворот.

 

Pleasure to meet the best player and try to catch him. Keep on working #teamrussia🇷🇺

Публикация от @kocka34 Ноя 12 2017 в 9:31 PST

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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