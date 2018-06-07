Компания, вложившая более 2 миллионов долларов в матч Израиль - Аргентина, подает в суд

Представители компании КОМТЕК, вложившей более 2 миллионов долларов в организацию несостоявшегося матча Израиль - Аргентина, подтвердили свое решение обратиться в суд. Цель - взыскать с Аргентинской федерации футбола крупную неустойку за срыв встречи.



Очевидно, речь идет об иске на сумму в 5 миллионов долларов. Представитель компании неофициально выразился следующим образом: "В суде мы их разорвем в клочья".



Также КОМТЕК опроверг информацию, появившуюся в аргентинских СМИ, в намерении компании обратиться к ФИФА с требованием изгнать сборную Аргентины с чемпионата мира. (Эли ШВИДЛЕР)

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