Комличенко сыграет на острие атаки "Краснодара" в матче против "Славии"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на товарищеский матч против "Славии". С первых минут в атаке сыграет 21-летний Николай Комличенко. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Краснодара" выглядит следующим образом: Синицын, Торбинский, Гранквист, Назаров, Быстров, Фомин, Моргунов, Жигулев, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.