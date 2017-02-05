Комличенко сыграет на острие атаки "Краснодара" в матче против "Славии"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на товарищеский матч против "Славии". С первых минут в атаке сыграет 21-летний Николай Комличенко. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
Полностью стартовый состав "Краснодара" выглядит следующим образом: Синицын, Торбинский, Гранквист, Назаров, Быстров, Фомин, Моргунов, Жигулев, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.
Стартовый состав и расстановка "быков" на матч #КраснодарСлавия: pic.twitter.com/h6ZjCiq7tK– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 5 февраля 2017 г.