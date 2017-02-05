17:07 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Комличенко сыграет на острие атаки "Краснодара" в матче против "Славии"

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на товарищеский матч против "Славии". С первых минут в атаке сыграет 21-летний Николай Комличенко. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Краснодара" выглядит следующим образом: Синицын, Торбинский, Гранквист, Назаров, Быстров, Фомин, Моргунов, Жигулев, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.

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