Кипр обыграл Казахстан в первом матче Бородюка

Сборная Кипра в товарищеском матче в Ларнаке победила сборную Казахстана – 3:1. Отметим, что к перерыву гости вели в счете.

Отметим также, что для сборной Казахстана это был первый матч под руководством Александра Бородюка.

Товарищеский матч

Кипр - Казахстан - 3:1 (0:1)

Голы: Нусербаев, 29 (0:1). Митидис, 56 (1:1). Кателарис, 62 (2:1). Христофи, 67 (3:1).

Кипр: Панаги, Сиелис, Стиляну, Хараламбидис, Александру, Лабан, Артиматас, Макрис, Кастанос, Кателарис, Митидис.

Казахстан: Покатилов, Шомко, Суюмбаев, Малый, Бейсебеков, Нургалиев, Куат, Исламхан, Тагыберген, Нусербаев, Тунгышбаев.

Предупреждение: Нусербаев, 36.

22 марта. Ларнака. Стадион "Antonis Papadopoulos".