20:56 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Кипр обыграл Казахстан

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Сборная Кипра в товарищеском матче в Ларнаке победила сборную Казахстана – 3:1. Отметим, что к перерыву гости вели в счете.

Товарищеский матч

Кипр - Казахстан - 3:1 (0:1)

Голы: Нусербаев, 29 (0:1). Митидис, 56 (1:1). Кателарис, 62 (2:1). Христофи, 67 (3:1). Кипр: Панаги, Сиелис, Стиляну, Хараламбидис, Александру, Лабан, Артиматас, Макрис, Кастанос, Кателарис, Митидис.

Казахстан: Покатилов, Шомко, Суюмбаев, Малый, Бейсебеков, Нургалиев, Куат, Исламхан, Тагыберген, Нусербаев, Тунгышбаев.

Предупреждение: Нусербаев, 36.

22 марта. Ларнака. Стадион "Antonis Papadopoulos".

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