Кильян Мбаппе: "Сборная Франции не должна останавливаться на достигнутом"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе остался доволен товарищеским матчем с Ирландией (2:0). По его мнению, французам стоит прибавить в мелочах, чтобы рассчитывать на успех на чемпионате мира-2018.

- Победы всегда дают уверенность, но сегодня больше обычного, - цитирует L'Equipe Мбаппе. - Матч с Ирландией обнадеживает, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Сборная Франции показала прекрасные вещи, которые нужно будет воспроизвести в будущем. Постараемся продолжить этот победный путь и будем работать.

Есть еще много, в чем прибавить. Необходимо будет усовершенствовать мельчайшие детали, потому что успех на чемпионатах мира строится на деталях. Вы не можете позволить себе не иметь все козыри.