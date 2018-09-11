Кейн пропустит матч со Швейцарией, Дайер будет капитаном

Форвард сборной Англии Харри Кейн пропустит товарищеский матч против Швейцарии по решению главного тренера Гарета Саутгейта, информирует Sky Sports. Капитаном команды будет Эрик Дайер.

По данным издания, Кейну предоставлен отдых. Саутгейт намерен провести ротацию состава. На поле скорее всего появятся Джек Батленд, Джеймс Тарковски, Дэнни Роуз, Кайл Уокер, Трент Александр-Арнольд, Фабиан Дельф, Рубен Лофтус-Чик и Дэнни Уэлбек.

В матче Лиги наций англичане уступили Испании 1:2. Это поражение для команды Саутгейта стало третьим подряд.

Во вторник, 11 сентября Англия сыграет со Швейцарией в товарищеском матче.