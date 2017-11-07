Кейн не поможет сборной Англии в матчах с Германией и Бразилией

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и его партнер по команде Харри Уинкс покинули расположение сборной Англии, сообщает пресс-служба FA. Оба игрока испытывают проблемы со здоровьем и не помогут команде в товарищеских матчах с Германией (10 ноября) и Бразилией (14 ноября). Вместо Уинкса в сборную вызван полузащитник "Вест Бромвича" Джейк Ливермор.

Ранее стало известно, что еще один игрок "шпор" Деле Алли также не поможет сборной из-за травмы.