Кэйхилл может пропустить матч против Германии

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл пропустил тренировку сборной Англии, сообщает Sky Sports. Его участие в товарищеском матче против Германии под большим вопросом.
Помимо Кэйхилла игру пропустят Харри Кейн, Деле Алли, Харри Уинкс, Рахим Стерлинг, Фабиан Делф и Джордан Хендерсон.
Товарищеский матч между сборными Англии и Германии состоится 10 ноября на "Уэмбли".
- Челси
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Гэри Кэйхилл
- Джордан Хендерсон
- Рахим Стерлинг
- Харри Кейн
- Фабиан Делф
- Деле Алли