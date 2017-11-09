Кэйхилл может пропустить матч против Германии

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл пропустил тренировку сборной Англии, сообщает Sky Sports. Его участие в товарищеском матче против Германии под большим вопросом.

Помимо Кэйхилла игру пропустят Харри Кейн, Деле Алли, Харри Уинкс, Рахим Стерлинг, Фабиан Делф и Джордан Хендерсон.

Товарищеский матч между сборными Англии и Германии состоится 10 ноября на "Уэмбли".