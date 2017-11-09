14:57 | Футбол — Товарищеские матчи

Кэйхилл может пропустить матч против Германии


Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл пропустил тренировку сборной Англии, сообщает Sky Sports. Его участие в товарищеском матче против Германии под большим вопросом.

Помимо Кэйхилла игру пропустят Харри Кейн, Деле Алли, Харри Уинкс, Рахим Стерлинг, Фабиан Делф и Джордан Хендерсон.

Товарищеский матч между сборными Англии и Германии состоится 10 ноября на "Уэмбли".

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