Кевин Де Брейне: "В матчах против таких соперников, как Мексика, надо что-то менять"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне остался недоволен игрой своей команды в товарищеском матче против Мексики (3:3). По мнению хавбека, бельгийцы действовали слишком в оборонительной манере, несмотря на наличие футболистов, ориентированных на атаку.

- До тех пор, пока у нас нет хорошей игровой системы, у нас будут возникать проблемы, как в матче с Мексикой, - цитирует HLN Де Брейне. - Соперник был лучше нас с точки зрения тактики. Их модель позволяла отрезать пятерых наших защитников, в середине поля у них было численный перевес - семь против пяти.

Обидно, что мы не смогли найти решения. У нас очень много талантливых игроков, но мы действуем по очень оборонительной схеме. И это несмотря на то, что в составе много атакующих игроков, которым нужен мяч. Теперь мы знаем, что в матчах против таких соперников надо что-то менять.