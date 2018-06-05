Казахстан разгромил Азербайджан

Казахстан в товарищеском матче разгромил Азербайджан со счетом 3:0.
Товарищеский матч
Казахстан - Азербайджан - 3:0 (2:0)
Голы: Муртазаев, 12 (1:0). Мужиков, 14 (2:0). Зайнутдинов, 90 (3:0).
Казахстан: Ерич, Постников, Шомко (Суюмбаев, 52), Малый, Бейсебеков, Мужиков (Зайнутдинов, 63), Куат (Логвиненко, 69), Исламхан (Вороговский, 89), Муртазаев, Щеткин (Турысбек, 82), Тунгышбаев (Жуков, 52).
Азербайджан: Агаев, Абышов (Мамедов, 73), Медведев, Халилзаде, И.Гурбанов (Аббасов, 46), Абдуллаев (Имамвердиев, 63), Гусейнов (Алескеров, 63), Гараев, Р.Гурбанов (Шейдаев, 72), Назаров (Диниев, 46), Мадатов.
Предупреждения: Халилзаде, 35. Жуков, 90+2.
5 июня. Астана. Стадион "Astana Arena".