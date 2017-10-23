Казахстан хочет сыграть с Аргентиной после России

Сборная Казахстана рассчитывает провести товарищеский матч со сборной Аргентины после ее визита в Москву, сообщает vesti.kz со ссылкой на спортивного директора Казахстанской федерации футбола Игоря Утробина. При этом ранее Ассоциация футбола Аргентины объявила о двух контрольных встречах: 11 ноября с Россией в Москве на главном стадионе чемпионата мира-2018 - "Лужники", а 14 ноября - против Нигерии на стадионе "Краснодар".

- Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14 ноября остается не так много времени, - сказал Утробин. - На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием. 40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.

Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола. Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства будут найдены, матч состоится.