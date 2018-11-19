23:36 19 ноября | Футбол — Товарищеские матчи

Катар и Исландия сыграли вничью в товарищеском матче, Ингасон и Магнуссон сыграли 90 минут

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Сборные Катара и Исландии сыграли вничью в товарищеском матче. Голами в составе хозяев поля отметились Хасан Аль-Хайдос и защитник Буалем Хухи. У гостей отличился нападающий Колбейдн Сигтоурссон, еще один гол команда из Катара забила в свои ворота. 

90 минут на поле провели защитник ЦСКА  Хердур Магнуссон и защитник "Ростова"  Сверрир Ингасон. Еще один армеец полузащитник Арнор Сигурдссон сыграл 74 минуты. 

Товарищеские матчи 

Сборные 

Катар - Исландия - 2:2 (1:1)

Голы: Аль-Хайдос, 3 (1:0). Аль-Шиб, 29 - в свои ворота (1:1). Сигтоурссон, 56 - с пенальти (1:2). Хухи, 68 (2:2). 

Исландия: Рунарссон, Ауднасон (Херманнссон, 35), Скуласон, Ингасон, Магнуссон, Гисласон (Сайварссон, 75), Йонссон, Гвюдмундссон, Траустасон, Сигурдссон (Фридьонссон, 74), Сигтоурссон (Бьярнасон, 62).

Судья: ван Букел (Голландия).

19 ноября. Эпен. Стадион "Stadion am Kehrweg".

Катар - Исландия

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