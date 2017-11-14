Катар и Исландия сыграли вничью

Сборные Катара и Исландии в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забили Видар Эрн Кьяртанссон и Мохаммед Мунтари.

Товарищеский матч

Катар - Исландия - 1:1 (0:1)

Голы: Кьяртанссон, 26 (0:1). Мунтари, 90+1 (1:1).

Катар: Аль-Шиб, Али, Аль-Али (Хассан, 75), Хишам, Аль-Обаиди (Хедер, 67), Будиаф (Эль-Сайед, 63), Аль-Хайдос, Мадибо (Фати, 76), Мохаммед (Ахмед Аль-Аельдин, 76), Акрам Афиф, Абдулла (Мунтари, 67).

Исландия: Кристинссон (Ингасон, 46), Р.Сигурдссон (Йоунссон, 59), Фьолусон, А.Скуласон (Гюннарссон, 79), Траустасон, Йоханннессон (Т.Бьяднасон, 64), Гисласон, Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон, Смарасон (Херманнссон, 46), Кьяртанссон (К.Х.Финнбогасон, 46).

Предупреждения: Ингасон, 53. Эль-Сайед, 84.

14 ноября. Доха. Стадион Abdullah bin Nasser bin Khalifa.