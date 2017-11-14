16:14 | Футбол — Товарищеские матчи

Карпин встретился с Асенсио перед матчем Россия - Испания

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Бывший главный тренер "Спартака" и "Мальорки" Валерий Карпин сделал совместное фото с полузащитником "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио. Экс-наставник подписал снимок так: "Еще одна встреча с Марко Асенсио, моим самым талантливым молодым футболистом". 

Напомним, что 21-летний испанец блистал в "Мальорке", когда ее тренировал Карпин. Российский наставник не раз говорил, что Асенсио - самый талантливый игрок, которого он тренировал.  

Напомним, что сегодня Асенсио в составе сборной Испании может сыграть против команды России в товарищеском матче. 

Матч Россия – Испания пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ATA

молодец Карпин, подготовил такого игрока "Реалу" и сб. Испании

17:07