Карпин встретился с Асенсио перед матчем Россия - Испания

Бывший главный тренер "Спартака" и "Мальорки" Валерий Карпин сделал совместное фото с полузащитником "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио. Экс-наставник подписал снимок так: "Еще одна встреча с Марко Асенсио, моим самым талантливым молодым футболистом".

Напомним, что 21-летний испанец блистал в "Мальорке", когда ее тренировал Карпин. Российский наставник не раз говорил, что Асенсио - самый талантливый игрок, которого он тренировал.

Напомним, что сегодня Асенсио в составе сборной Испании может сыграть против команды России в товарищеском матче.

Матч Россия – Испания пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.