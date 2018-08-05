Карло Анчелотти – о 0:5 от "Ливерпуля": "Лучше опозориться сейчас, чем через месяц"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти сказал, что его команда продолжит играть в открытый футбол, несмотря на разгромное поражение от "Ливерпуля" (0:5) в товаризщеском матче. Наставник неаполитанцев отметил, что его игроки не теряют энтузиазма.

– Подобные поражения беспокоят, но они необходимы, – цитирует Fottball Italia Анчелотти. – Проигрывать всегда больно, но мы не теряем веры и энтузиазма. Мы хотим продолжать играть открыто. Были сложности, особенно в начале, когда мы теряли мяч у своей штрафной. Но мы пытаемся играть так, как не привыкли.

Лучше опозориться сейчас, чем через месяц. Этот результат спустил нас на землю и помог нам.