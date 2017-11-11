Кардона извинился перед корейцами за расистский жест. Видео

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона принес извинения игрокам сборной Кореи за расистский жест в их адрес. В товарищеском матче команд, который завершился победой корейцев (2:1), возникла потасовка между футболистами. Кардона в этом эпизоде растянул глаза руками, указав на разрез глаз азиатских игроков.

- Я не хотел проявить неуважение к Корее или азиатской расе, - приводит пресс-служба колумбийской команды слова Кардоны. - Если кто-то обиделся, я сожалею. Я совсем не агрессивный человек. Мне жаль, что произошедшее было неверно истолковано.