Как забил Смолов. Разбор гола

На 44-й минуте товарищеской встречи Россия - Корея нападающий Федор Смолов открыл счет в матче - 1:0.

Гол в ворота корейцев стал результатом наигранного стандартного положения. Смолов при угловом располагался в общей группе игроков на линии вратарской, а в момент подачи Самедова, ускользнув от готовящихся к верховой борьбе защитников, сделал рывок навстречу мячу в район 11-метровой отметки и остался там без присмотра и прицельно пробил головой. Один из защитников, находившихся у ближней штанги, успел сориентироваться и выскочить на летящий мяч, но не допрыгнул до него. Нужно отметить и исключительно точный пас Самедова, после которого Федору оставалось лишь не промахнуться. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча Россия - Корея