Как забил Смолов. Разбор гола

На 44-й минуте товарищеской встречи Россия - Корея нападающий Федор Смолов открыл счет в матче - 1:0.
Гол в ворота корейцев стал результатом наигранного стандартного положения. Смолов при угловом располагался в общей группе игроков на линии вратарской, а в момент подачи Самедова, ускользнув от готовящихся к верховой борьбе защитников, сделал рывок навстречу мячу в район 11-метровой отметки и остался там без присмотра и прицельно пробил головой. Один из защитников, находившихся у ближней штанги, успел сориентироваться и выскочить на летящий мяч, но не допрыгнул до него. Нужно отметить и исключительно точный пас Самедова, после которого Федору оставалось лишь не промахнуться. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
Трансляция матча Россия - Корея
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 1:0 44' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/zy49Oq5CnB