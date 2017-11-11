Как добраться на матч Россия – Аргентина. Информация от пресс-службы "Лужников"

Сегодня для болельщиков, отправляющихся на товарищеский матч Россия – Аргентина, организован бесплатный автобусный маршрут № М1, напоминает пресс-служба "Лужников". Он будет следовать от стадиона в обоих направлениях до станции метро "Парк культуры".

Остановки будут расположены:

– "Стадион "Лужники" – на улице Лужники под одноименным мостом;

– "Метро "Парк культуры" – на боковом проезде Комсомольского проспекта при следовании в центр, перед пересечением с Крымским проездом

Воспользоваться маршрутом № М1 можно будет с 14:00 до окончания мероприятий.

Для тех, кто отправится на стадион на метро, пресс-служба напоминает, что южный вестибюль станции Спортивная закрыт на ремонт. Направляясь пешком к стадиону от станций Фрунзенская и Спортивная, можно сориентироваться по навигационным стеллам. Внутри станции Воробьевы горы – по указателям, которые подскажут направления к секторам стадиона.

Сегодня въезд транспорта на территорию спорткомплекса Лужники доступен только по специальному пропуску. Въезд осуществляется через Саввинский, Фрунзенский и Новодевичий КПП.

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники" в субботу, 11 ноября, начало - в 16:00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Аргентина. Перед матчем. Live!