"Качество игры вызывает много вопросов". Сергей Семак - о матче с "Дженоа"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что качество игры его команды в сегодняшнем контрольном матче против "Дженоа" вызывает много вопросов. Петербургский клуб одержал победу со счетом 3:2.

- Первые тридцать минут получились достаточно сумбурными, только потом начали создавать моменты, смогли забить, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Во втором тайме мы больше владели мячом, преимущество было большое, но, к сожалению, пропустили. В концовке смогли победить, что неплохо, но само качество игры вызывает у нас много вопросов. Для нас это хорошо – играть на уровне хорошей команды и проверить разные сочетания футболистов и разные тактические схемы.

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