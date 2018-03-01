Израильская футбольная ассоциация подтвердила, что команда сыграет товарищеский матч с Аргентиной

Сборная Израиля проведет товарищеский матч против Аргентины, сообщает пресс-служба Израильская футбольная ассоциация (ИФА). Встреча состоится 9 июня в Израиле.

За согласие провести матч с израильской сборной, федерация футбола Аргентины получит 3 миллиона долларов. Аргентинская сторона, в свою очередь, обязалась задействовать в игре Лионеля Месси. Форвард проведет на поле как минимум 60 минут.

Напомним, сборная Аргентины попала в группу D группового турнира чемпионата мира-2018. Команда сыграет с Исландией (16 июня), Хорватией (21 июня) и Нигерией (26 июня).