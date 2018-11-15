Израиль с Натхо забил 7 голов Гватемале

Сборная Израиля разгромила Гватемалу в товарищеском матче - 7:0. В составе израильтян 64 минуты провел бывший игрок "Рубина" и ЦСКА Бибрас Натхо.

Товарищеский матч

Израиль - Гватемала - 7:0 (3:0)

Голы: Захави, 5 (1:0). Тавата, 27 (2:0). Даббур, 37 (3:0). Даббур, 53 (4:0). Саба, 62 (5:0). Саба, 79 (6:0). Саар, 88 - с пенальти (7:0).

Израиль: Харуш, Тавата (Глазер, 55), Бен Харуш, Даса, Таа (Цедек, 45), Натхо (Миха, 64), Захави (Саар, 68), Каяль (Соломон, 55), Йеини, Перец, Даббур (Саба, 56).

Предупреждения: Тавата, 29. Глазер, 60. Йеини, 72.

Судья: Бризар (Франция).

15 ноября. Нетания. Стадион "Winner Stadium".