Иванович и Максимович вызваны в сборную Сербии на товарищеские матчи

Защитники Бранислав Иванович ("Зенит") и Никола Максимович ("Спартак") вызваны в сборную Сербии на мартовские товарищеские матчи против Марокко (23 марта) и Нигерии (27 марта), информирует record.pt.
Полностью состав сборной Сербии выглядит так:
вратари – Владимир Стойкович ("Партизан") Предраг Райкович ("Маккаби" Тель-Авив), Марко Дмитрович ("Эйбар");
защитники – Иванович ("Зенит"), Максимович ("Спартак"), Милош Велькович ("Вердер"), Антонио Рукавина ("Вильярреал") Душко Тошич ("Бешикташ"), Александар Коларов ("Рома"), Неманья Настасич ("Шальке"), Иван Обрадович ("Андерлехт"), Душан Баста ("Лацио"), Вуядин Савич ("Црвена Звезда");
полузащитники – Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Адем Льяич ("Торино"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Марко Груйич ("Кардифф"), Филипп Костич ("Гамбург"), Мият Гачинович ("Айнтрахт" Франкфурт);
нападающие – Александар Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович (ПАОК).