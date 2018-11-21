Италия вырвала победу у США, забив на 94-й минуте

Сборная Италии переиграла команду США в товарищеском матче. Единственный гол был забит на 94-й минуте.

Товарищеский матч

Италия - США - 1:0 (0:0)

Гол: Политано, 90+4.

Италия: Сиригу, Де Шильо, Ачерби, Бонуччи, Эмерсон, Барелла (Гальярдини, 76), Сенси, Верратти, Кьеза (Грифо, 46), Лазанья (Политано, 87), Берарди (Кин, 62).

США: Хорват, Картер-Викерс, Циммерман, Лонг, Кэннон (Вильяфанья, 76), Адамс, Дельгадо (Трапп, 62), Акоста (Ллетджет, 83), Мур, Пулишич (Галл, 83), Саджент (Вуд, 62).

Предупреждения: Де Шильо, 19. Кэннон, 43. Мур, 43. Акоста, 45+1. Сенси, 58.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

20 ноября. Генк. Стадион "Кристал-арена".