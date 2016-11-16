Италия сыграла вничью с Германией

Сборная Италии в товарищеском матче, проходившем в Милане, сыграла вничью с Германией – 0:0. Примечательным событием стал выход на замену у хозяев в перерыве 17-летнего Джанлуиджи Доннаруммы вместо ветерана Джанлуиджи Буффона.
Напомним, что именно эти команды встречались в четвертьфинале Euro-2016. Тогда в серии пенальти победили немцы.
Товарищеский матч
Италия – Германия – 0:0
Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Бонуччи, Романьоли (Астори, 46), Ругани, Дзаппакоста, Де Росси, Пароло, Дармиан, Иммобиле (Дзадза, 89), Белотти (Сансоне, 88), Эдер (Бернардески, 68).
Германия: Лено, Хуммельс (Та, 46), Мустафи, Хеведес, Киммих, Вайгль (Гетце, 70), Руди, Гюндоган, Герхардт, Мюллер (Гнабри, 60), Горецка (Фолланд, 60).
Предупреждения: Та, 61. Гюндоган, 84.
15 ноября. Милан. Стадион "Сан-Сиро".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/friendly/2016/