Италия сыграла вничью с Германией

Сборная Италии в товарищеском матче, проходившем в Милане, сыграла вничью с Германией – 0:0. Примечательным событием стал выход на замену у хозяев в перерыве 17-летнего Джанлуиджи Доннаруммы вместо ветерана Джанлуиджи Буффона.

Напомним, что именно эти команды встречались в четвертьфинале Euro-2016. Тогда в серии пенальти победили немцы.

Товарищеский матч

Италия – Германия – 0:0

Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Бонуччи, Романьоли (Астори, 46), Ругани, Дзаппакоста, Де Росси, Пароло, Дармиан, Иммобиле (Дзадза, 89), Белотти (Сансоне, 88), Эдер (Бернардески, 68).

Германия: Лено, Хуммельс (Та, 46), Мустафи, Хеведес, Киммих, Вайгль (Гетце, 70), Руди, Гюндоган, Герхардт, Мюллер (Гнабри, 60), Горецка (Фолланд, 60).

Предупреждения: Та, 61. Гюндоган, 84.

15 ноября. Милан. Стадион "Сан-Сиро".