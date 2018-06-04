Италия и Голландия сыграли вничью, Безбородов удалил Кришито

Италия и Голландия в товарищеском матче сыграли вничью – 1:1. Голы забили Симоне Дзадза и Натан Аке.

Защитник сборной Италии Доменико Кришито был удален на 69-й минуте. Российский арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, посовещавшись с лайнсменом, зафиксировал у экс-капитана "Зенита" фол "последней надежды" за снос Райана Бабела в метре от штрафной.

Товарищеский матч

Италия – Голландия – 1:1 (0:0)

Голы: Дзадза, 67 (1:0). Аке, 88 (1:1).

Италия: Перин, Дзаппакоста (Де Шильо, 59), Романьоли, Ругани, Кришито, Жоржинью (Базелли, 78), Бонавентура (Пеллегрини, 87), Кристанте, Инсинье (Бонуччи, 70), Верди (Кьеза, 61), Белотти (Дзадза, 63).

Голландия: Силлессен, Хатебур (Янмат, 46), де Лигт (Аке, 71), Блинд (Вегхорст, 78), ван Дейк, Вилхена, Вормер (Бергхейс, 70), де Рон (Промес, 78), Вайналдум, Депай, Бабел (Элиа, 82).

Предупреждения: де Рон, 28. Вормер, 43. Кьеза, 75. Дзадза, 89. Янмат, 90+2.

Удаление: Кришито (Италия), 69.

Судья: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург).

4 июня. Турин. Стадион "Allianz Stadium".