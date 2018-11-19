Испания победила Боснию в товарищеском матче

Испания обыграла Боснию и Герцеговину в товарищескм матче - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник "Сельты" Брайс Мендес.

Товарищеский матч

Испания - Босния и Герцеговина - 1:0 (0:0)

Гол: Мендес, 78.

Испания: Аррисабалага (Пау Лопес, 75), Хонни Кастро (Аспиликуэта, 51), Льоренте, Хосе Гайя, Эрмосо, Иско, Себальос (Пабло Форнальс, 64), Асенсио, Эрнандес, Мората (Родриго, 64), Сусо (Мендес, 59).

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Настич, Бешич, Вишча (Байич, 81), Цимирот, Крунич (Дульевич, 62), Гояк, Сарич (Прцич, 79), Джеко (Кодро, 85).

Предупреждения: Хосе Гайя, 21. Сарич, 38. Мората, 56.

Судья: Карлуш Шистра (Португалия).

18 ноября. Лас-Пальмас. Стадион "Gran Canaria".