Испания перед матчем с Россией сыграет с Коста-Рикой при аншлаге

Все билеты на товарищеский матч Испания - Коста-Рика проданы, сообщает официальный сайт испанской сборной. Игра состоится в Малаге на "Эстадио Ла Розальеда" 11 ноября.

⚠ OFFICIAL | Tickets for the @SeFutbol - Costa Rica match in La Rosaleda are SOLD OUT! https://t.co/kx4yuGUhKw – Selección Española (@SeFutbol) 9 ноября 2017 г.

Через три дня после этого поединка испанцы проведут товарищеский поединок с Россией в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.