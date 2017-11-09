17:59 | Футбол — Товарищеские матчи

Испания перед матчем с Россией сыграет с Коста-Рикой при аншлаге

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Все билеты на товарищеский матч Испания - Коста-Рика проданы, сообщает официальный сайт испанской сборной. Игра состоится в Малаге на "Эстадио Ла Розальеда" 11 ноября. 

Через три дня после этого поединка испанцы проведут товарищеский поединок с Россией в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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glazun.de

Ну так это в Малаге. Там не такой большой стадион как у Барсы или Реала

18:27