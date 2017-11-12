Испания перед матчем с Россией разгромила Коста-Рику

Сборная Испании на своем поле обыграла Коста-Рику в товарищеском матче - 5:0. Поединок состоялся в Малаге. Дубль в этой встрече сделал полузащитник Давид Сильва, еще по голу забили Жорди Альба, Альваро Мората и Андрес Иньеста.
Сделующуий матч испанцы проведут против сборной России. Игра состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург".
Товарищеский матч
Испания - Коста-Рика - 5:0 (2:0)
Голы: Жорди Альба, 6 (1:0). Мората, 23 (2:0). Сильва, 51 (3:0). Сильва, 55 (4:0). Иньеста, 73 (5:0).
Испания: Аррисабалага, Серхио Рамос (Бартра, 46), Пике (Начо, 46), Жорди Альба, Одриосола, Иньеста (Луис Альберто, 74), Сильва, Бускетс (Сауль, 46), Тиагу Алькантара, Иско (Асенсио, 65), Мората (Аспас, 46).
Коста-Рика: Карвахаль, Овьедо (Матаррита, 66), Дуарте (Гонсалес, 56), Кальво, Гамбоа, Уостон (Гутьеррес, 63), Боланьос (Уоллас, 60), Борхес, Техеда, Венегас (О.Родригес, 75), Уренья (Ортис, 56).
Предупреждения: Уостон, 62. Тиагу Алькантара, 67.
Судья: Сидиропулос (Греция).
11 ноября. Малага. Стадион La Rosaleda.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Андрес Иньеста
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Давид Сильва
- Жорди Альба
- Альваро Мората
Thomas_Boy_
Россия победит. Потому что в идеологическом плане мы сильнее испанцев.
01:38
Генри Морган
Размялись. Четыре мяча вполне могут "нашим" отгрузить.
01:35
James Gang
Размялись перед нашими ногомячистами... Ну что во вторник будет "питерский позор"?
01:28