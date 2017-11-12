01:24 | Футбол — Товарищеские матчи

Испания перед матчем с Россией разгромила Коста-Рику

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Сборная Испании на своем поле обыграла Коста-Рику в товарищеском матче - 5:0. Поединок состоялся в Малаге. Дубль в этой встрече сделал полузащитник Давид Сильва, еще по голу забили Жорди Альба, Альваро Мората и Андрес Иньеста.

Сделующуий матч испанцы проведут против сборной России. Игра состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". 

Товарищеский матч

Испания - Коста-Рика - 5:0 (2:0)

Голы: Жорди Альба, 6 (1:0). Мората, 23 (2:0). Сильва, 51 (3:0). Сильва, 55 (4:0). Иньеста, 73 (5:0). 

Испания: Аррисабалага, Серхио Рамос (Бартра, 46), Пике (Начо, 46), Жорди Альба, Одриосола, Иньеста (Луис Альберто, 74), Сильва, Бускетс (Сауль, 46), Тиагу Алькантара, Иско (Асенсио, 65), Мората (Аспас, 46).

Коста-Рика: Карвахаль, Овьедо (Матаррита, 66), Дуарте (Гонсалес, 56), Кальво, Гамбоа, Уостон (Гутьеррес, 63), Боланьос (Уоллас, 60), Борхес, Техеда, Венегас (О.Родригес, 75), Уренья (Ортис, 56).
Предупреждения: Уостон, 62. Тиагу Алькантара, 67. 

Судья: Сидиропулос (Греция).

11 ноября. Малага. Стадион La Rosaleda. 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Россия победит. Потому что в идеологическом плане мы сильнее испанцев.

01:38

Генри Морган

Размялись. Четыре мяча вполне могут "нашим" отгрузить.

01:35

James Gang

Размялись перед нашими ногомячистами... Ну что во вторник будет "питерский позор"?

01:28