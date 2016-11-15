Исландия в товарищеском матче победила Мальту

Сборная Исландии на выезде нанесла поражение Мальте (2:0) в товарищеском матче. По голу забили Арнор Траустасон и Сверрир Ингасон. Экс-защитник "Краснодара" Рагнар Сигурдссон вышел в стартовом составе исландцев и был заменен на 58-й минуте.
Товарищеский матч
Мальта – Исландия – 0:2 (0:0)
Голы: Траустасон, 47 (0:1). Ингасон, 75 (0:2).
Мальта: Хогг, Аджус, Борг, Магри, Фаилла (Камензули, 57), Зерафа (Шиклуна, 77), Мускат, Гамбин (Пизани, 85), Шембри (Фарруджа, 65), Шиберрас (Кристенсен, 78), Эффьонг (Мифсуд, 54).
Исландия: Йоунссон, Сайварссон (Т.Бьяднасон, 80), Эюйольфссон (Сигурдссон, 80), А.Скуласон, Ингасон, Траустасон, О.Скуласон (Гюннарссон, 70), Сигюрьенссон (Б.Бьяднасон, 58), Смарасон (Гвюдмундссон, 58), Кьяртанссон (Бедварссон, 70), Оумарссон.
15 ноября. Та Кали. Стадион Ta' Qali National Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/friendly/2016/