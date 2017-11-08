Исландия проиграла Чехии, Ингасон провел весь матч

Сборная Исландии в Дохе потерпела поражение от Чехии (1:2) в товарищеском матче. Победу номинальным гостям принес точный удар Яна Сикоры.

В составе проигравших весь матч провел защитник "Ростова" Сверрир Ингасон, получив желтую карточку.

Напомним, исландцы завоевали право сыграть на чемпионате мира 2018 года, а чехи не смогли пробиться на турнир.

Товарищеский матч

Исландия - Чехия - 1:2 (0:1)

Голы: Соучек, 19 (0:1). Сикора , 65 (0:2). Финнбогасон, 77 (1:2).

Исландия: Рунарссон, А.Скуласон, Ингасон, Магнуссон (Т.Бьяднасон, 46), Херманнссон, Б.Бьяднасон (Траустасон, 60), Ауднасон (Гисласон, 46), О.Скуласон (Йоханннессон, 83), Гвюдмундссон (Сигюрьенссон, 46), К.Х.Финнбогасон (К.Ф.Финнбогасон, 86), Кьяртанссон.

Чехия: Вацлик, Сухи, Челустка, Брабец, Новак, Хушбауэр (Фрыдек, 62), Копиц (Сикора, 62), Янкто (Фальта, 87), Соучек, Барак (Р.Грубы, 87), Крменчик (Шурал, 46).

Предупреждения: Ауднасон, 17. Ингасон, 75. Соучек, 82.

Судья: Аль Кувари (Катар).

8 ноября. Доха. Стадион Abdullah bin Nasser bin Khalifa.