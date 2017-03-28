23:37 28 марта | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Исландия обыграла Ирландию

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Сборная Исландии в гостевом товарищеском матче обыграла сборную Ирландии – 1:0. Единственный гол встречи на 21-й минуте забил Хердур Магнуссон.

Товарищеский матч

Ирландия – Исландия – 0:1 (0:1)

Гол: Магнуссон, 21.

Ирландия: Уэствуд, Пирс, Кристи, Иган (Бойл, 64), Макгиди (О`Дауда, 73), Хэйес, Макклин (Лонг, 72), Брэйди, Хендрик (О`Кейн, 63), Хурихэйн (Хорган, 63. Глисон, 63), Дойл.

Исландия: Кристинссон, Сайварссон (Йонссон, 85), Сигурдссон (Эюйольфссон, 53), Ингасон, Магнуссон, Гисласон (А.Скуласон, 89), О.Скуласон (Смарасон, 79), Гюннарссон, Сигурдарсон (Оумарссон, 65), Бедварссон, Финнбогасон (Карлссон, 72).

Предупреждения: Иган, 20. Ингасон, 66.

Судья: Кехлет (Дания).

28 марта. Дублин. Aviva Stadium.

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Материалы REN-TV

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