Исландия на последних минутах упустила победу над Ганой

Сборные Исландии и Ганы сыграли вничью в товарищеском матче (2:2). Исландцы забили 2 гола в первом тайме, а во втором ганцам удалось отквитать оба мяча. Второй мяч был забит на 87-й минуте полузащитником "Атлетико" Томасом Партеем.

Исландцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповой стадии они сыграют с Аргентиной (16 июня), Нигерией (22 Июня) и Хорватией (26 июня).

Товарищеский матч

Исландия – Гана – 2:2 (2:0)

Голы: Ауднасон, 6 (1:0). Финнбогасон, 40 (2:0). Нуху, 66 (2:1). Партей, 87 (2:2).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Эюйольфссон, А.Скуласон, Халльфредссон (О.Скуласон, 88), Бьяднасон (Ингасон, 76), Гвюдмундссон, Г.Сигурдссон (Гисласон, 67), Финнбогасон (Бедварссон, 65), Сигурдарсон (Траустасон, 90).

Гана: Ати-Зиги, Йадом, Нуху, Опоку, Агбеньеню, Гиаси (Адома, 81), Партей, Аттама (Акуа, 45), Ампома (Ачеампонг, 69), Боатенг (Вридт, 69), Двамена (Саки, 45).

Предупреждения: Бьяднасон, 17. Йадом, 76. Ачеампонг, 76.

Судья: Мэдли (Англия).

7 июня. Рейкьявик. Стадион "Лаугардалсвеллур".