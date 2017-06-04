Ирландия победила Уругвай, Макгиди вышел на замену, Кавани получил травму

Ирландия одолела Уругвай в товарищеском матче - 3:1. Во втором тайме на поле появился бывший полузащитник "Спартака" Эйден Макгиди. Форвард уругвайцев Эдинсон Кавани вышел в стартовом составе, но получил травму и покинул поле уже на 13-й минуте.

Товарищеские матчи

Ирландия - Уругвай - 3:1 (1:1)

Голы: Уолтерс, 27 (1:0). Хименес, 38 (1:1). Кристи, 51 (2:1). Макклин, 77 (3:1).

Ирландия: Рэндолф (Уэствуд, 46), Уорд, Даффи (Пирс, 61), Кристи, Лонг, Уилан (Хулахан, 46), Хэйес (Макгиди, 60), Брэйди, Хендрик (Макклин, 74), Артер, Уолтерс (Мерфи, 61).

Уругвай: Конде, Макси Перейра (Рикка, 62), Касерес, Коатес, Хименес, Санчес (Сильва, 46), Весино, Лаксальт (Гонсалес, 46), Аревало Риос (Нандес, 46), Уррета, Кавани (Стуани, 13).

Предупреждение: Хендрик, 67.

Люксембург - Албания - 2:1 (0:0)

Голы: Роши, 51 (0:1). Тюрпель, 63 (1:1). Малгет, 74 (2:1).