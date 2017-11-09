Иран с Азмуном и Эззатолахи обыграл Панаму

Сборная Ирана в товарищеском матче одолела Панаму – 2:1. Решающий мяч на счету Самана Годдоса. Полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи вышел в старте хозяев и был заменен на 59-й минуте. Форвард "Рубина" Сердар Азмун появился на поле на 67-й минуте. Защитник "Ахмата" Милад Мохаммади так и остался в запасе иранцев.

Напомним, что обе команды уже отобрались в финальную стадию чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Товарищеский матч

Иран – Панама – 2:1 (2:1)

Голы: Дежага, 16 – с пенальти (1:0). Годдос, 18 (2:0). Торрес, 39 – с пенальти (2:1).